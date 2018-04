Mel Gibson ve Morgan Freeman 'Kerbela' filminde!

Türk sinemasını dünya gündemine taşıyacak 'Kerbela' filmi için düğmeye basıldı. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Medine'de uğradığı zulüm ve yarenleriyle birlikte Kerbela'da şehit edilmesine uzanan süreci konu alan filmde, Hollywood'un iki ünlü aktörü Mel Gibson ile Morgan Freeman'ın rol alması bekleniyor. Ahmet Turgut'un 'Aşkın Şehidi' adlı romanından beyazperdeye uyarlanacak filmi Erhan Baytimur yönetecek.

Ortadoğu Yapım Şirketi'nin yapımcılığını üstlendiği film için Mel Gibson ile görüşmelerin devam ettiği ve yakında sözleşme yapılacağı açıklandı. Gibson filmde; Yezid'in ordu komutanıyken Hz. Hüseyin'in tarafına geçerek ilk Kerbela şehidi olan Hürr bin Yezid'i canlandıracak. Müslüman olduğu konuşulan Gibson'ın, bir Türk yapımında rol almak için çok istekli olduğu öğrenildi.



FAS'TA ÇEKİLECEK



Filmin diğer yıldızı Oscarlı aktör Morgan Freeman olacak. Usta aktör, filmde Şemun'u (Yezid'i sürekli ikaz eden kişi) canlandıracak. Hollywood standartlarında bir prodüksiyonla hayata geçirilecek olan filmin çekimleri Fas'taki stüdyolarda yapılacak. Kasım ayında çekimlerine başlanacak olan filmde Hz. Hüseyin'in yüzü gösterilmeyecek. Ortadoğu Yapım Şirketi yetkilileri, filmle ilgili ilk detayları şöyle anlattı: "Bu büyük yapımda başrolde yer alması için Mel Gibson ile görüşmeler başladı ve olumlu sonuçlanırsa, Mel Gibson'ın Müslüman olduğu iddiasının ardından ilk filmi 'Kerbela' olacak."



DÜNYA ÇAPINDA BİRÇOK ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK



Filmin bir diğer yıldız isminin ise Oscar ödüllü Morgan Freeman olması düşünülüyor. 'Kerbela'; bir avuç mazlum ve mağdur Peygamber hanedanının binlerce askerle kuşatılmasının, iyiliğin ve kötülüğün, nurun ve zulmetin filme yansıtılmasıdır." Türk dizilerinin uluslararası başarısının ardından Türk sinemasına da ivme kazandıracak olan filmin sadece Türkiye'de değil, dünya çapında birçok ülkede gösterilmesi planlanıyor. Yetkililer, filmin birçok farklı dile çevrileceğini belirtirken, uluslararası standartlara uygun bir proje hazırlamak için ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. 'Kerbela'nın unutulmaz bir eser olacağını belirten yetkililer, Kasım ayındaki çekimler öncesi hazırlıkların son hızla devam ettiğini söyledi.