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Dünya Mektup ile ifşa oldu! Almanya ordusundan bomba itiraf
Dünya

Mektup ile ifşa oldu! Almanya ordusundan bomba itiraf

Yeniakit Publisher
2023-04-11 16:55:00 -
Mektup ile ifşa oldu! Almanya ordusundan bomba itiraf

Alman ordusunun hem personel hem de teçhizat eksikliği sebebiyle NATO’da 2025 yılı itibarıyla üstlenmeyi vadettiği sorumluluklarını yerine getiremeyeceği bildirildi.

Bild gazetesi, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfos Mais'in Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği 14 sayfalık raporu haberleştirdi.

Raporda, Almanya'nın hem personel hem de teçhizat eksikliği nedeniyle NATO’da 2025 yılı itibarıyla üstlenmeyi vadettiği sorumluluklarını yerine getiremeyeceği kaydedildi.

Mais'in, "Tüm çabalara rağmen ordu ancak 2025'te sınırlı bir operasyonel hazırlık durumu oluşturabilecek." ifadesine yer verilen raporda, tüm ordunun stoklarına başvurulsa dahi ordunun 2025 yılında istenen sistemlerle tam olarak donatılamayacağına dikkat çekildi.

Raporda önlemler alınmaması halinde personel ve malzemenin tükeneceğine işaret edilerek, bu nedenle savunma bütçesinin sürekli olarak arttırılması çağrısında bulunuldu.

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