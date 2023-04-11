Mektup ile ifşa oldu! Almanya ordusundan bomba itiraf

Bild gazetesi, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfos Mais'in Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği 14 sayfalık raporu haberleştirdi.

Raporda, Almanya'nın hem personel hem de teçhizat eksikliği nedeniyle NATO’da 2025 yılı itibarıyla üstlenmeyi vadettiği sorumluluklarını yerine getiremeyeceği kaydedildi.

Mais'in, "Tüm çabalara rağmen ordu ancak 2025'te sınırlı bir operasyonel hazırlık durumu oluşturabilecek." ifadesine yer verilen raporda, tüm ordunun stoklarına başvurulsa dahi ordunun 2025 yılında istenen sistemlerle tam olarak donatılamayacağına dikkat çekildi.

Raporda önlemler alınmaması halinde personel ve malzemenin tükeneceğine işaret edilerek, bu nedenle savunma bütçesinin sürekli olarak arttırılması çağrısında bulunuldu.