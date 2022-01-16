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Dünya Meksikalı suç örgütü liderine 60 yıl hapis
Dünya

Meksikalı suç örgütü liderine 60 yıl hapis

Meksika'da "Santa Rosa de Lima Cartel" isimli suç örgütünün "lideri" "Tokmak" lakaplı Jose Antonio Yepez, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 09:39:00 -
Meksikalı suç örgütü liderine 60 yıl hapis

Guanajuato Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölge mahkemesinin El Marro (Tokmak) lakaplı Jose Antonio Yepez'i cezalandırdığı belirtilerek, "O, adam kaçırma, şiddet olaylarından ve endüstriyel yakıt hırsızlığından suçlu bulundu." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin 3 Ağustos 2020'de düzenlediği operasyonda yakalanan Yepez'e, yakıt hırsızlığı başta olmak üzere birçok suçtan 60 yıl hapis cezası verildi.

Yepez, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador döneminde yakalanan en büyük suç örgütü liderlerinden biri olarak biliniyor.

Guanajuato eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığından adam kaçırmaya kadar bir dizi suç işleyen örgüt, yakıt hırsızlığı yaparak devleti milyonlarca dolar zarara uğratmakla suçlanıyor.

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