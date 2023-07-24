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Dünya Meksika’da yat yangını: 2 yaralı
Dünya

Meksika’da yat yangını: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 23:17:00 -
Meksika’da yat yangını: 2 yaralı

Meksika’nın kuzeyindeki Baja California Sur eyaletindeki bir marinada çıkan yangında 2 yat kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi yaralandı.

Meksika’nın Baja California Sur eyaletinde yer alan La Paz kentindeki marinada yerel saatle 07.00 sularında yangın çıktı. Yetkililer, yangının marinada demirli olan bir yatın motor bölümünde başladığını aktararak, yangının kısa sürede büyüyerek başka bir yata daha sıçradığını açıkladı.

2 kişi yaralandı

Marinaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 2 yatta kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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