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Dünya Meksika'da uçak düştü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Meksika'da uçak düştü! Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Tucson kentine hareket eden bir uçak düştü. Meydana gelen olayda 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:32:00 -
Meksika'da uçak düştü! Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yetkililer, Sonora eyaletinin Hermosillo kentinden Arizona'nın Tucson kentine hareket eden Cessna uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi.

Uçak kazası meydana geldi

Kazada uçakta bulunan altı kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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