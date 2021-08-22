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Dünya Meksika'da tropik fırtına can aldı
Dünya

Meksika'da tropik fırtına can aldı

Meksika'nın batı bölgesinde etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 07:10:00 -
Meksika'da tropik fırtına can aldı

Meksika basınında çıkan habere göre, kategori 3 seviyesinde saatte 200 kilometre hıza ulaşan Grace, Veracruz eyaletinde etkili oldu.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar ve yıkımlar sonucu 8 kişi öldü.

Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.

Kuzey Pasifik'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin 2'nci ve 3'üncü tropik fırtınaları geçmiş yıllarda çok sayıda can kaybına neden olmuştu.

 

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