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Dünya Meksika'da minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 12 kişi yanarak öldü
Dünya

Meksika'da minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 12 kişi yanarak öldü

Meksika'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 08:09:00 -
Meksika'da minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 12 kişi yanarak öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.

Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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