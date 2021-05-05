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Dünya Meksika'da metro faciası! 3 günlük yas ilan edildi
Dünya

Meksika'da metro faciası! 3 günlük yas ilan edildi

Meksika'da dün metro üst geçidinin üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:59:00 -
Meksika'da metro faciası! 3 günlük yas ilan edildi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümeti tarafından yayımlanan kararname ile 3 günlük ulusal yas ilanı kararı doğrultusunda ülkede bayraklar yarıya indirildi.

Metro kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğini ileten Lopez Obrador, yaralılara ve aile mensuplarıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Meksika'da metro üst geçidinin üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

 
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