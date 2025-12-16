  • İSTANBUL
Meksika'da küçük uçak düştü! 7 kişi öldü

Meksika’nın başkenti Meksiko’ya yaklaşık 50 kilometre mesafede acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, Meksiko’nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı'na 5 kilometre uzaklıkta acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düştüğünü belirtti.

Hernandez, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıt altına alındığını, ancak şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.

