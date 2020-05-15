Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişi öldü

ANKARA (AA) - Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 477'ye çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 409 artarak 42 bin 595'e yükseldi.



Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 28 bin 475 oldu.



Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.