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Dünya

Meksika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yükseldi

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 215 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:08:00 -
Meksika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 764 artarak 68 bin 620'ye yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 394'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 47 bin 424 oldu. Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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