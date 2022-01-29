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Dünya Meksika’da katliam gibi kaza
Dünya

Meksika’da katliam gibi kaza

Meksika’da seyir halindeki minibüsün otoyoldan çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 23:52:00 -
Meksika’da katliam gibi kaza

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Lagos de Moreno şehri yakınlarında seyir halindeki bir minibüs otoyoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralılardan 6’sının durumunun ciddi olduğunu ve tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Sivil savunma ekipleri, kazada hayatını kaybedenlerden 5’inin cesedinin minibüsten çıkarıldığını, diğer 7 kişinin çıkarılması için ise çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.

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