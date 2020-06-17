Meksika'da kartel terörü! Çok sayıda ölü var

Ülke basınında yer alan habere göre, Hidalgo eyaletine bağlı La Esperanza ve İnsurgentes Mahallesi ile Guanajuato eyaletine bağlı Aztecas semtinde suç örgütleri arasında çıktığı belirlenen çatışmalarda 13 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda silah ve uzun namlulu silahlara ait kovan ele geçirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aşmış, 340 binden fazla Meksikalı da yerlerinden edilmişti. 120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.