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Dünya

Meksika'da kartel savaşları! Çok sayıda ceset bulundu

14 yıl içinde 300 bin insanın Meksika'da ölümüne neden olan uyuşturucu kartellerinin çatışması devam ediyor. Ülkenin batısında, Jalisco eyaletindeki iki ayrı çiftlikte 14 ceset bulunduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:50:00 -
Meksika'da kartel savaşları! Çok sayıda ceset bulundu

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Lagos de Moreno kentinde, "El Puerto" ve "San Cayetano" adlı çiftliklerde yapılan kazılarda elleri bağlı cesetler tespit edildi.

Jalisco Eyalet Savcılığı, çiftliklerden çıkarılan 12'si erkek 2'si kadın 14 cesedin bazılarının tanınmayacak halde olduğunu bildirdi.

Adli Tıp Birimi de cesetlerin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü, kurbanların son 1 ayda öldürüldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Bölgede, "Yeni Nesil Jalisco Karteli" (CJNG) ve "Los Viagras" isimli uyuşturucu kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı biliniyor.

Meksika'da, 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aşmış, 340 binden fazla Meksikalı da yerlerinden edilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

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