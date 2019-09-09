Meksika'da kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş

MEKSİKO (AA) - Meksika'da yüzlerce kişi kadına yönelik şiddete karşı sessiz bir yürüyüş düzenledi.

Başkent Meksiko'da, dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birinde kadın olmanın zorluklarına dikkat çekilen yürüyüşte, sevgilileri veya eşleri tarafından öldürülen, tecavüze uğrayan ve kaybolan kadınlar için adalet istendi.

Kadına yönelik şiddete kurban verdikleri yakınlarının resimlerini ve "Sizi bulana kadar durmayacağız" yazılı pankartları taşıyan göstericiler, adalet vurgusu yaptı.

Yürüyüşün organizatörlerinden Ulusal Vatandaş Kadın Cinayetleri Gözlemevi Koordinatörü Maria de la Luz Estrada, "Bu, cezalandırmayan, kadınların haklarını garanti altına almayan bir devlet." ifadesini kullandı.

Estrada, Meksiko'da her gün ortalama 10 kadının öldürüldüğünü, son yıllarda 9 bin kadının hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'e göre Meksika'da her 10 kadından 4'ü yaşadığı sürece cinsel şiddete maruz kalacak.

Meksika hükümetinin 2018 yılında yaptığı bir araştırma, Meksiko'da kadınların yüzde 80'inin güvende hissetmediğini ortaya koymuştu.



