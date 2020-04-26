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Aktüel

Meksika'da insan hakları gözlemcisi ve oğlu öldürüldü

2020-04-26 12:01:57 -
Meksika'da insan hakları gözlemcisi ve oğlu öldürüldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde insan hakları gözlemcisi ve oğlu vurularak öldürüldü.

Meksika İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, Guerrero eyaletinin Coyoca de Benitez kentinde gözlemci Jesus Memije ve oğlunun evlerine giderken silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırıda Memije ve oğlu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Memije'nin Meksika'da bu yıl öldürülen dördüncü insan hakları görevlisi olduğu ifade edildi.

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