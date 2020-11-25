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Dünya Meksika'da gizli mezarlarda 113 ceset bulundu
Dünya

Meksika'da gizli mezarlarda 113 ceset bulundu

Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:32:00 -
Meksika'da gizli mezarlarda 113 ceset bulundu

Meksika basınında yer alan habere göre, Devlet Savcılığından yapılan açıklamada, Jalisco'nun El Salto kentinde yapılan aramalarda toplu mezarda 103 cesedin tespit edildiği belirtildi.

Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemelerde ikisi kadın 30 kişi aileleri tarafından tespit edildi.

Diğer cesetlerin kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.

Meksika İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu tarafından Ekim ayında yayınlanan rapora göre, 2006-2020 yılları arasında Jalisco'da yapılan kazılarda bulunan gizli mezarlarda 897 ceset bulundu.

Ülkede 2006 yılından bu yana yapılan kazılarda 4 bin 92 gizli mezardan toplam 6 bin 900 kişinin cesedi ortaya çıkarıldı.

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