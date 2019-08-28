Meksika’da gece kulübüne saldırı: 23 ölü Meksika’da bir gece kulübünde molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında en az 23 kişinin öldüğü belirtildi.

Meksika’da bir gece kulübünde molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında en az 23 kişinin öldüğü belirtildi.

Meksika’nın Coatzacoalcos kentinde El Caballo Blanco adlı gece kulübüne molotof kokteyli atılması sonucu yangın çıktığı öğrenildi. Yangında 8’i kadın 23 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

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