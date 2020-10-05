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Aktüel Meksika'da Gamma tropikal fırtınası 6 can aldı
Aktüel

Meksika'da Gamma tropikal fırtınası 6 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:49:51 -
Meksika'da Gamma tropikal fırtınası 6 can aldı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneydoğu kesimlerinde etkili olan Gamma tropikal fırtınası 6 kişinin ölümüne, binlerce kişinin tahliyesine neden oldu.

Yetkililer, tropikal fırtınanın Yucatan Yarımadası kıyılarında ve Tabasco ile Chiapas eyaletlerini şiddetli rüzgarlar ve yağışlarla etkisi altına aldığını belirtti.

Meksika sivil savunma ajansından yapılan açıklamada, Gamma tropikal fırtınasının Chiapas'da yol açtığı heyelanda evleri toprak altında kalan ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Gamma'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Tropikal fırtınanın Yucatan Yarımadası'nın bazı kesimlerinde ve Chiapas eyaletinde yarım milyondan fazla kişiyi etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, fırtınadan en fazla etkilenen Tabasco'da 3 bin 400'den fazla kişinin tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Meksikalı yetkililer, ABD Ulusal Kasırga Merkezine göre, cumartesi günü Tulum bölgesi yakınlarında karaya ulaşan ve saatteki hızı maksimum 110 kilometreye varan tropikal fırtınanın etkisinin pazar gecesi açık denizlerde devam ettiği konusunda halkı uyardı.



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