Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı
Meksika'nın Tabasco eyaletinde katliam gibi bir kavga çıktı. Çıkan kavgada 6 mahkum öldü, 9'u yaralandı.
Polis yetkilileri, Tabasco'nun başkenti Villahermosa'daki cezaevinin avlusunda iki rakip grup arasında kavga çıktığını bildirdi.
Kavgada 6 mahkumun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 9'unun da yaralandığını kaydetti.
Yetkililer, kavganın ardından cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığını ifade etti.
Meksika'nın batısındaki yüksek güvenlikli Puente Grande Hapishanesi'nde mayısta çıkan kavgada 7 mahkum ölmüş, 9'u da yaralanmıştı.