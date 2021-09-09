  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatay'da korkutan deprem!
Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Fazla mesai ücreti...
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
Dünya Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
Dünya

Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu

Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 ceset tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 08:19:00 -
Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu

Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 ceset tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.

Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay