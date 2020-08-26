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Aktüel Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Aktüel

Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:37:39 -
Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Meksika'da bir belediye başkanı daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, Oaxaca eyaletine bağlı San Bartolome Quialana kentinin Belediye Başkanı Victorino Gomez Martinez, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanede tedavi altında olan Martinez'in kurtarılamadığını belirtti.

Martinez, ülkede salgının başlangıcından bu yana Kovid-19'dan ölen 7. belediye başkanı oldu.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da salgın nedeniyle 61 bin 450 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 568 bin 621 olarak açıklandı.

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