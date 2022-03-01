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Dünya Meksika, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak
Dünya

Meksika, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’ya karşı bir yaptırım uygulamayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 22:55:00 - 2022-03-01 22:57:05
Meksika, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’ya karşı bir yaptırım uygulamayacaklarını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın ardından birçok ülke tarafından Rusya’ya yaptırım uygulanmaya başlandı. Yaptırım uygulamayacak az sayıda olan ülkelerden biri de Meksika oldu. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bugün yapılan basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Meksika'nın her iki ülkeyle de iyi ilişkiler içinde olmak ve iletişimi sürdürmek istediğini söyleyerek, ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi Rusya'ya bir yaptırım uygulamayacaklarını açıkladı.

Ulus olarak işgale karşı olduklarını vurgulayan Obrador, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bunu zaten açıkladıklarını ve Ukrayna’ya Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılacak insani yardımları desteklediklerini ifade etti.

Rus medyasına yapılan sansürleme konusuna da değinen Obrador, Meksika’da ifade özgürlüğü olduğunu ve bu nedenle kimseye sansür ya da yasak getirmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

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