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Ekonomi

Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:01:34 -
Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

WASHINGTON (AA) - Meksika Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 5,5'e çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan önlemlerin küresel ekonomik faaliyeti önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.

Meksika'daki ekonomik faaliyetin bu yılın ilk çeyreğinde daraldığı belirtilen açıklamada, salgın nedeniyle ülkedeki üretim ve hizmetlerin etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Salgının etkilerinin boyutu ve süresi henüz bilinmese de bunların yılın ikinci çeyreğinde yoğunlaşması ve istihdamda önemli bir azalmayla sonuçlanması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ekonomi ve para politikasına yönelik zorluklar bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bankanın yönetim kurulunun, oy birliğiyle gecelik faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 5,5 seviyesine indirme kararı aldığı bildirildi.

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