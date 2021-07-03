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Dünya Meksika Körfezi’nde sualtı petrol boru hattında patlama! Denizdeki 'ateş topu' ürküttü
Dünya

Meksika Körfezi’nde sualtı petrol boru hattında patlama! Denizdeki 'ateş topu' ürküttü

Meksika'da sualtı boru hattında meydana gelen patlamanın ardından petrol sızıntısı yaşandı. Denizde oluşan devasa ateş topu ürküttü.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 02:21:00 -
Meksika Körfezi’nde sualtı petrol boru hattında patlama! Denizdeki 'ateş topu' ürküttü

Meksika’da devlet petrol şirketine ait denizin 78 metre derinliğindeki bir sualtı boru hattında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı.

Petrol sızıntısı yangın çıkardı

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.

Yangın yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmaları 3 söndürme gemisi tarafından yürütülüyor. Yangının yaklaşık 400 metre yakında bulunan Ku Sierra platformuna sıçraması önlenmeye çalışılıyor.

Yetkililer, suyun 78 metre altındaki vanayı tamir etmek ve kapatmak için dalgıçlar gönderileceğini belirtti. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Devasa ateş topu ürküttü

Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran, "ateş gözü" olarak adlandırılan görüntü Pemex işçileri tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

 

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