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Dünya Meksika Körfezi'nde petrol botu hattında çıkan yangın saatler sonra söndürüldü
Dünya

Meksika Körfezi'nde petrol botu hattında çıkan yangın saatler sonra söndürüldü

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex, sabah saatlerinde Meksika Körfezinde su altı petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 08:03:00 -
Meksika Körfezi'nde petrol botu hattında çıkan yangın saatler sonra söndürüldü

Meksika basınında yer alan habere göre, Pemex'ten yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Campeche açıklarında, denizin metrelerce derinliğindeki su altı borusunun patlaması sonucu çıkan yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, patlamadan sonra derhal müdahale edilmesine rağmen yangının uzun süre söndürülememesine boru hattındaki sızıntının neden olduğu belirtildi.

Patlamanın nedeninin kapsamlı olarak araştırılacağını duyuran Pemex, yangının yerel saatte 10.45'te söndürüldüğü bilgisini paylaştı.

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