Meksika Devlet Başkanı Obrador’dan Trump’a vergi tepkisi

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, Meksika mallarına gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunan ABD’ye büyük bir titizlikle cevap vereceklerini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın, Meksika yasa dışı göç krizini hafifletmedikçe 10 Haziran’dan başlayarak Meksika’dan ithal edilen tüm mallara yüzde 5’lik bir tarife koyacağını belirtmesine tepki verdi. ABD’nin Meksika mallarına gümrük vergisi koyma tehdidine büyük bir titizlikle cevap vereceklerini söyleyen Obrador, Meksikalıları bu zorlukla başa çıkmak için bir araya gelmeye çağırdı. Obrador, "Tüm Meksikalılara inançlı olmalarını söylüyorum, ABD hükümetinin bu tutumunun üstesinden geleceğiz, düzeltme yapacaklar çünkü Meksika halkı bu şekilde muamele edilmeyi hak etmiyor" dedi.

Obrador, ABD tarifelerinin Kuzey Amerika ticaret anlaşmasının onaylanmasını durdurmayacağını belirterek, "Bu, anlaşmayı onaylamak için başlayan süreci durdurmaz. İlerlemeye devam edeceğiz" dedi.