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Meksika, ABD Yüksek Mahkemesinin göçmenlere ilişkin kararına sıcak bakmıyor

12 Eylül 2019 Perşembe 17:19
Meksika, ABD Yüksek Mahkemesinin göçmenlere ilişkin kararına sıcak bakmıyor

MEKSİKO (AA) - Meksika hükümeti, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi yönündeki kararına sıcak yaklaşmadıklarını açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısında, ABD mahkemesinin, Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin reddedileceği yönündeki kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD mahkemesinin kararına katılmadıklarını ifade eden Ebrard, Meksika'nın, göçmenler söz konusu olduğunda farklı bir politika izlediğini ve sığınmacılarla ilgili böyle bir kararı asla uygulamayacaklarını ifade etti.

Lopez Obrador da ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve Trump'ın Meksika'nın göçmenler konusunda sarf ettiği çabaların farkında olduğunu söyledi.

ABD hükümetinin, "Meksika'da Kal" programının ocak ayında başlamasından bu yana 20 binden fazla mülteciyi iltica başvuruları sonuçlanana kadar beklemek üzere Meksika'ya gönderdiği ifade ediliyor.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, temmuz sonunda yaptığı açıklamada, mayısta 144 bin 278 olan ülkedeki çoğu Orta Amerikalı göçmen sayısının, temmuz ayında 87 bin 648'e gerilediğini belirtmişti.

Ebrard, göçmen sayısındaki yüzde 39'luk düşüşün, Meksika'da göç yasalarının daha fazla uygulanmasının ve Orta Amerika'da iş imkanı sağlama adına yapılan yatırımlarının bir sonucu olduğunu söylemişti.


- Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

ABD Yüksek Mahkemesi, dün Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onaylamıştı.

Başkanlık kampanyası zamanında ABD'ye yapılan iltica başvurularını ve göçmen akınını büyük ölçüde bitirme sözü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

Bu kararın ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu tartışılırken, federal temyiz mahkemesi, Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar vermişti.

Yüksek Mahkeme'nin yeni kararıyla, söz konusu ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacı alımında büyük bir düşüş yaşanması beklendiği ifade ediliyor.


- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:19
  1. ABD
  2. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard
  3. Orta Amerikalı göçmenler

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