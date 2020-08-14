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Dünya

Meksika, ABD sınırını kapattı

Meksika, her iki ülkede artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle ABD sınırını 21 Eylül'e kadar kapattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:40:00 -
Meksika, ABD sınırını kapattı

Meksika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her iki ülkede de artış göstermesi nedeniyle ABD sınırını, zorunlu olmayan haller dışında, 21 Eylül'e kadar kapattığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamayı Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptı.

Ebrard, koronavirüs salgını nedeniyle daha önce alınan ABD ile sınırını 21 Ağustos'a kadar kapatma kararının 21 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.

Kısıtlama kararı her ay uzatıldı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay koronavirüs salgını nedeniyle daha önce alınan ABD-Meksika sınırının 21 Temmuz'a kadar kapatılması kararının ABD'de vakaların tekrar artış göstermesi üzerine 21 Ağustos'a kadar uzatıldığı bilgisini paylaşılmıştı.

Koronavirüs nedeniyle ilk olarak 18 Mart'ta kapatılan Meksika-ABD sınırı için kısıtlama kararı ölümcül salgın nedeniyle her ay uzatılmıştı.

55 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Öte yandan koronavirüsün etkili olduğu Latin Amerika ülkesi Meksika'da bugüne kadar 505 bin 751 kişide Kovid-19'a rastlanırken virüs nedeniyle 55 bin 293 kişi hayatını kaybetti.

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