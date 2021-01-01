Mekke’nin fethini değil Noel’i kutladılar! Suudi Arabistan yönetiminden rezillik
Ilımlı İslam safsatasıyla Batı'nın emrine giren Suudi Arabistan yönetimi, başkent Riyad’da sabaha kadar Hıristiyan kültürü Noel’i kutlattı.
ABD güdümündeki Suudi Arabistan yönetimi başkent Riyad’ı böyle yeni yıla soktu.
Suudi Arabistan 2021 yılını kutlamak için başkent Riyad’da havai fişek gösterileri düzenledi. Dakikalarca süren havai fişek gösterisi, Suudi yönetiminin ülkeyi soktuğu vahim durumu ortaya koydu.
Ilımlı İslam safsatasıyla ABD’nin ve Batı'nın emrine giren Suudi Arabistan’daki Hıristiyan kültürü Noel kutlaması büyük tepki topladı.