Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi Yoğun Katılımla gerçekleşti

TRT Kur’an Kerim güzel okuma yarışması birincisi Hafız Mustafa Tayyip Yaşar’ın kur’an tilaveti ile başlayan gecede, Anadolu Gençlik Derneği Gaziantep Şube Başkanı Özcan FİDAN açılış ve selamlama konuşması yaptı. Fidan, “Bu akşam, AGD olarak Türkiye genelinde 251 noktada, Kalk ve Uyar, Fethi Müjdele! temasıyla Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programları yaptıklarını hatırlatarak, yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz” dedi.

Gaziantep’lilerin yoğun katılım gösterdikleri programda yayınlanan “Mekke ve Kudüs” içerikli video sinevizyon gösterilerini ve AGD Yaz Etkinlikleri minik öğrencilerinin ezgi söyleşisini tüm katılımcılar ilgiyle izleyerek zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Kurra Hafız Hasan Kahraman’ın kalpleri ve gönülleri feth eden kur’an ziyafeti sonrası, Ankara İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Peygamberimiz (sav)’in Mekke’nin Fethi’nde gençlere verdiği görevleri ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in devlet işlerinde gençlere verdiği önemi anlatarak, AGD ve MGV teşkilatına yaptığı gençlik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Ezgi Sanatçısı Ender Tekin’in duygu yüklü sahne aldığı program; 9 Aralık’ta AGD’nin Türkiye genelinde yapılan Lise düzeyi Siyer-i Nebi Yarışması’nda Gaziantep genelinde dereceye giren 20 öğrenci için yapılan ödül töreniyle program devam etti.

Mekke’nin Fethi’nin 1393. yıl dönümünde ve Filistin’e destek olmak amacıyla düzenlenmiş olan “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” programı, geliri Filistin’e gönderilmek amacıyla hazırlanmış olan resim sergisi ve kermes etkinliklerinin ardından, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın dua yapmasıyla sona erdi…

AGD’nin Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programına; Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet İslam, SP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Mehmet Karalar, SP Şehitkamil Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan Hayri Kamalı, Yeniden Refah Partisi GİK üyesi Şükrü Yılmaz ve YRP Milletvekili adaylarından Nurettin Özkaya gibi siyasilerin il ve ilçe başkanları ve yöneticilerinin yanısıra, AGD eski Başkanları İzzettin Beyaz, Fevzi Karakaya ve Milko Kuruluşları Başkanları ile Memur-Sen Başkanı Müslüm Göral, Eğitim Bir Sen Başkan vekili Mehmet Demir ve bir çok sivil toplum kuruluşu başkanı ve mensubu katıldı.