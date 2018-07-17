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Mekke'nin en eski fotoğrafı bu mu?

İnternette sık sık "Mekke'nin en eski fotoğrafı" denilerek paylaşılan Kâbe görseli aslında Suudi Arabistan-Katar ortak yapımı “Ömer” dizisi için hazırlanan bir platoya ait.

17 Temmuz 2018 Salı 11:15
Mekke'nin en eski fotoğrafı bu mu?

Mekke, Medine ve Kudüs’ün eski tarihlerde çekilmiş fotoğrafları, internet ortamında ve sosyal medyada her zaman en çok paylaşılan görseller arasındadır. Mekke ve Medine’de Suudi Arabistan’ın uyguladığı plansız yapılaşma ve tarihi eserlerin hoyratça yok edilmesi, Kudüs’te ise devam eden İsrail işgali, eski fotoğraf nostaljisinin bu üç şehirde odaklanmasının belki de en önemli sebepleridir.

Sanal âlem, paylaşılan şeylerin sağlamasını yapmayı ve teyidini çoğu kez mümkün kılmadığından, bu fotoğrafların açıklamalarıyla ilgili sayısız bilgi hatası da bu sayede hızla yayılır. Yanlış fotoğraflara yanlış açıklamaların yazıldığı birçok örnek sayesinde, bu paylaşımlar, doğru bilgiyi edinmenin önündeki en büyük engellerden birine dönüşür.

İnternette sıklıkla karşımıza çıkan ve “Mekke’nin en eski fotoğrafı” başlığıyla sunulan yukarıdaki kare de bu örneklerden biri. Aslında dikkatli bakıldığında öyle olmadığı rahatlıkla anlaşılabilecek olan kare, Suudi Arabistan-Katar ortak yapımı “Ömer” dizisinin çekimleri için Fas’ta inşa edilen bir plato sadece. 2012’de Suudi MBC televizyonunda yayınlandıktan sonra Türkçeye dublajı da yapılan dizi, ülkemizde de ilgiyle izlenmişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:15
  1. mekke
  2. medine
  3. kâbe

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