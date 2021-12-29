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Dünya Mekke'de şiddetli yağış!
Dünya

Mekke'de şiddetli yağış!

İslam'ın kalbinin attığı Mekke'de 2 gündür devam eden şiddetli yağmur, Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 23:23:00 -
Mekke'de şiddetli yağış!

İslam'ın kalbinin attığı şehir Mekke, şiddetli yağışa teslim oldu. 2 gündür devam eden şiddetli yağış, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı. Yoğun yağışa rağmen Kabe’yi tavaf edenler, ibadetlerine devam etti.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, vatandaşlara kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, yağışların yol açacağı ani sellerden etkilenmemeleri için önlem almaları, alçak yerlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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