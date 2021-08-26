Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü
Suudi Arabistan'da şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Mekke Saat Kulesi'ne düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin farklı bölgelerinde bu akşam meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü.
Yıldırım geceyi gündüze çevirdi
Kuleye düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi. Göle dönen yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.