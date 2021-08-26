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Dünya Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü
Dünya

Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü

Suudi Arabistan'da şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Mekke Saat Kulesi'ne düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 22:38:00 - 2021-08-26 22:44:24

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin farklı bölgelerinde bu akşam meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü.

Yıldırım geceyi gündüze çevirdi

 

Kuleye düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi. Göle dönen yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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