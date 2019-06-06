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Meke Gölü kırmızıya büründü

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan, uzmanlar tarafından jeolojik bir miras olarak değerlendirilen "dünyanın nazar boncuğu" diye tanınan Meke Gölünde su bulunan kısım kırmızı renge büründü.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:09
Meke Gölü kırmızıya büründü

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan, uzmanlar tarafından jeolojik bir miras olarak değerlendirilen "dünyanın nazar boncuğu" diye tanınan Meke Gölünde su bulunan kısım kırmızı renge büründü.


Son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle doğa severlerin dikkatini çekiyor. Meke’nin asırlar önce bir volkanik patlamayla oluştuğunu vurgulayan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 8 bin yıl önce yaşanan ikinci bir patlama ile gölün şu anki şeklinin aldığını söyledi.



“Bölgede oluşan turuncu renkler mikroorganizmaların habercisi”


Bölgede zaman zaman yoğunlaşan yağışlarla gölde su tabakası oluşuyor. Oluşan su tabakasındaki turuncu renk alan kısmı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fetullah Arık, “Meke Gölü tuzlu bir bölge. İçerisinde normal canlıların yaşamasına çok fazla izin vermiyor. Geçmişte zaten bu gölden tuz üretimi gerçekleştirilmiş. Bu tuz ortamında da yaşayabilecek mikroorganizmalar ve bakteriler söz konusu. Su giderek azaldığı için bakterilerin oluşturduğu görüntü turuncu ve kırmızı renkli oluyor. O bölgede ise şu anda mikroorganizmalar ve bakterilerde çok fazla bir artış olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:09
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