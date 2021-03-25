Mehmetçik'ten Tel Abyad’da anlamlı hareket

Tel Abyad’ın 30 kilometre güneyindeki Yusuf Dib Köyü’nde yaşayan 200 kişinin tüm ihtiyaçları Türk askeri tarafından karşılanıyor.

Sakarya 7’nci Komando Tugayı’na bağlı askerler, bölgedeki kullanılmayan arazilerden halkın gelir sağlaması için çalışmalara başladı.

Verimli arazileri tespit eden Mehmetçik, bu arazilerde fidan dikim alanları oluşturuyor.

1500 zeytin, fıstık ve badem fidanının dikildiği araziye 5 bin fidan dikilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda şu ana kadar 1200 fidanın dikildiği ilçe merkezindeki 29 Ekim Mehmetçik Parkı’nda da fidan dikim çalışmaları devam ediyor.

Parka 9 bin 700 fidanın dikilmesi hedefleniyor.

Can suyunu çocuklar verdi

İlk fidan dikimi hem Mehmetçik’in hem de köy halkının katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.

1500 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte, fidanlara can suyunu ise çocuklar verdi.

Fidanların bakımı ve sulaması Mehmetçik ve köy halkı tarafından yapılacak.

Köy halkı, Türk askerinin kullanılmayan arazileri değerlendirerek fidan dikmesinden memnun.