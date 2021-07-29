Mehmetçikten destek! Manavgat’tan sonra şimdi de Marmaris…

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Marmaris'te siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangınının, 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldığı öğrenildi. Öte yandan yangın yerleşim yerlerine 100 metreye kadar yaklaşırken trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu, İçmeler'den merkeze giden yolun kapatıldığı öğrenildi. Bakan Pakdemirli ise, ' "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz." dedi.

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Araçlar geri çevriliyor

Yangında trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.

MSB’den destek

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.