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'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı

Mehmetçik, Türkiye'nin ilk milli otomatik havan silah sistemi Alkar'ı kullanmaya başladı. Alkar, BMC'nin çok amaçlı zırhlı aracı Vuran'a entegre edildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 08:55
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı

Çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten ASELSAN, modern piyadenin vazgeçilmez unsurlarından olan otomatik havan konusunda yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.

Bitirici yok edici anlamına geliyor

"Mehmetçik'in yeni süngüsü" olarak nitelendirilen 120 milimetre havan silah sistemi Alkar, ASELSAN tarafından tamamen özgün olarak geliştirildi. İlk kez 2017'deki 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda sergilenen Alkar, geçen sürede bir dizi teste tabi tutularak göreve hazır hale getirildi. Daha sonra BMC'nin Vuran aracına entegre edilen Alkar, görev yerine, geliştirip üreten ekip tarafından uğurlandı.

Kullanıcı eğitimleri tamamlanan Alkar, yapılan son atışlı testlerde başarısını ortaya koydu. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti.

Yoğun talep bekleniyor

Atışlı eğitimlerde izleme heyetinin beğenisini kazanan Alkar, 120 milimetre havan silah sistemi, son kontrollerin tamamlanmasıyla kullanıcı birliğine ulaştı. Yoğun talep bekleniyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 08:55
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