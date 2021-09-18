Mehmetçik'i hedef tahtası yapıp ateş etti! Deva Partisi'nin kurucusu Metin Gürcan'dan skandal kurşunlar
1998-2014 yılları arası TSK bünyesinde muhtelif görevler alan DEVA Partili Metin Gürcan'ın, yüzbaşı olduğu dönemde askerleri hizaya dizdiği ve aralarındaki hedef tahtasına ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı. Metin Gürcan'ın skandal görüntüleri hakkında, dilinden "hukuk devletini" düşürmeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklaması merak ediliyor.
yeniakit.com.tr
DEVA Partisi Kurucu Üyesi, eski asker Metin Gürcan’ın ortaya çıkan görüntüleri infiale neden oldu.
1998 yılında Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak mezun olduktan sonra, 2014 senesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde muhtelif görevler alan Metin Gürcan’ın, Mehmetçik’i hedef tahtası yaptığı belirlendi.
Yüzbaşı olduğu dönemde, Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugayı Seslice Taburu’nda görev yaptığı sırada, askerleri hedef tahtası olarak kullanan DEVA Partili Metin Gürcan’ın, ateş talimi yaparken askerleri tehlikeye attığı görüldü.
Tepki çeken görüntülerde Gürcan’ın, hedefe sırtını döndüğü, eğilerek bacakları arasından da ateş ettiği dikkatlerden kaçmadı.
AK Parti’ye karşı algı dolu açıklamalar yaparken dilinden “hukuk devleti” ifadesini düşürmeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, kendi parti kurucusu Metin Gürcan hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu.