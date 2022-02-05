Mehmetçik vuruyor HDP çığlık atıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı’nda 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Karacak, Sincar ve Derik’teki 80’e yakın hedefi eş zamanlı vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi, İçişleri Bakanlığı kooridansonuyla Türkiye’de gerçekleştirilen kararlı ve başarılı operasyonlarda ağır darbeler alan terör örgütü PKK adına, HDP’nin Erbil temsilciliği çığlık atmaya başladı.

PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye’nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için düzenlenen hava ve kara harekatlarının düzenlemesi PKK’dan çok HDP ve örgütlerini rahatsız ediyor.

Mehmetçiğin başarılı operasyonları sonrasında ağır darbeler alarak köşeye sıkışan PKK, Rusya, ABD ve Irak’ı suçlarken HDP Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

PKK adına açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden KDP lideri Neçhirvan Barzani başta olmak üzere, ABD ve Rusya’yı hedef alırken, “Rojava’nın hava sahası ABD ve Rusya’nın, Şengal ve Maxmur ise ABD’nin kontrolünde. Egemen devlet olarak Irak’ın da bu hava sahasından sorumlu. Türk devletine direnen Rojava, Maxmur ve Şengal halkına saldırırken, DEAŞ karşıtı olduğunu söyleyenlerin sessiz kalmaları siyasi ahlaksızlık tarihine en açık örnekler olarak geçecektir” diyerek, hortlattıkları DEAŞ terör örgütünün arkasına sığınmaya, dünya kamuoyunda da yeni bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.

Çığlık her seferinde HDP'den çıkıyor

Mehmetçiğin Suriye Irak ve Türkiye içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kararlı ve başarılı her operasyonundan sonra feryat, HDP ve örgütlerinden yükseliyor. Sınır ötesi operasyonlar karşısında sırtlarını YPG/PKK’ya dayayan HDP’liler teröristlere kalkan olmaya kalkarken, hendek olaylarında da aynı tutumu sergileyerek PKK’ya karşı yapılan operasyonlara karşı çıkmışlardı. Ocak ayında Türkiye genelinde 47 terörist öldürüldü, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen sınır ötesi Kış Kartalı hava harekatlarında da 80’e yakın hedef yerle bir edildi. HDP’den isimsiz yazılı açıklamayla operasyonlara karşı çıkılırken, HDP’nin Erbil Temsilcisi Kerim Veysi, “Türk devleti Irak ve Kürdistan Bölgesinin egemenlik haklarını ihlal ediyor” sözleriyle PKK ve uzantılarının arkasında olduklarını açıkça ortaya koydu.