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Gündem Mehmetçik tüm ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında
Gündem

Mehmetçik tüm ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında

Yeniakit Publisher
2023-03-29 12:10:00 - 2023-03-29 12:12:01
Mehmetçik tüm ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelerin yaşamsal ihtiyaçları Mehmetçik tarafından karşılanıyor.

5. Zırhlı Tugay Komutanlığınca Aydın, Altınüzüm ve Fevzipaşa mahallelerindeki depremzedeler için seyyar ve yerleşik olarak yemekhane, çamaşırhane, berber ve banyo alanları oluşturuldu.

Günün 24 saati açık olan ihtiyaç alanlarında 19 asker, binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını karşılıyor. Yemekhanede günlük 4 bin depremzedeye kahvaltı ile iki öğün sıcak yemek hazırlanıyor.

Askerler, zaman zaman çeşitli oyunlar oynadıkları çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Aydın Mahallesi sakinlerinden depremzede İbrahim Karakaya, AA muhabirine, depremde 27 yakınını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Depremde evinin yıkıldığını, ailesiyle çadırda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Karakaya, "Allah devletimizden, askerimizden razı olsun. Askerimiz ihtiyaçlarımızı karşılıyor, Allah'a şükür. Asker her zaman yanımızda. Sonuçta afet yaşandı. Devletimiz sağ olsun, hep yanımızda." dedi.
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"Depremin ilk gününden bu yana Mehmetçik yanımızda"

Ramazan Kaya da bölgede büyük afet yaşandığını ve ilk günden bu yana askerin yanlarında olduğuna vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sabunundan deterjanına ve yemeğine kadar bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Allah askerimize zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin. Asker sadece savaş değil, doğal afetlere de müdahale ediyor. Depremde enkaz ve arama kurtarma çalışmalarına baktı. Depremin ilk gününden bu yana Mehmetçik yanımızda. Askerimiz yanımızda olduğunda güvenli hissediyoruz. Mehmetçik demek güven demektir."

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