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Gündem Mehmetçik PKK’yı vuruyor, çığlığı PYD ve YPG atıyor
Gündem

Mehmetçik PKK’yı vuruyor, çığlığı PYD ve YPG atıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırımıza 35 kilometre mesafedeki Gara’da terör örgütü PKK’ya ağır kayıplar verdirmesiyle PKK’nın Suriye uzantısı PYD ve YPG’den peş peşe yardım çığlıkları yükselmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 09:48:00 -
Mehmetçik PKK’yı vuruyor, çığlığı PYD ve YPG atıyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terör örgütünün Kandil ve Sincar arasındaki bağlantı noktası ile Irak ve Suriye arasındaki geçiş güzergahı olan Gara’daki teröristlerin yok edilmesi, Suriye uzantılarının canını yaktı. Sözde siyasi parti PYD, “BM’yi, aktif rol oynayan ülkeleri, insan hakları örgütlerini gerillalara dönük saldırıları durdurmaya çağırıyoruz” açıklamasıyla terör sevicilerden yardım isterken, PYD’nin silahlı kanadı YPG’den yapılan açıklamada ise, “Uluslararası Koalisyonu ve tüm ilgili güçleri Türkiye’ye karşı sessiz kalmamaya çağırıyoruz” denilerek, terör örgütü PKK’nın uzantısı olduklarını da açıkça dile getirdiler.


Yeni Akit Gazetesi
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