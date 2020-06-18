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Aktüel

Mehmetçik Libya’da da patlayıcıları temizliyor

Milli Savunma Bakanlığı, “Darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libyalı sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/EYP’leri imha etmeye devam ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:11:57 -
Mehmetçik Libya’da da patlayıcıları temizliyor

Milli Savunma Bakanlığı, “Darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libyalı sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/EYP’leri imha etmeye devam ediyoruz. Bölgede bulunan EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti” açıklamasını yaptı.


Milli Savunma Bakanlığı, devam eden mayın/EYP imhalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libyalı sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/EYP’leri imha etmeye devam ediyoruz. Bölgede bulunan EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti” ifadelerine yer verildi.


Patlayıcıların imhasına ilişkin görüntü ve fotoğraflar da paylaşıldı.

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