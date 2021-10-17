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Dünya 'Mehmetçik KKTC'de kalmalı' Tatar: Türk askeri baş tacımızdır
Dünya

'Mehmetçik KKTC'de kalmalı' Tatar: Türk askeri baş tacımızdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs’ta kalması gerektiğini söyledi...

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:07:00 -
'Mehmetçik KKTC'de kalmalı' Tatar: Türk askeri baş tacımızdır

Tatar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dernek binasını ziyaret ederken, Türk askerinin kendilerinin baş tacı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün Ada’da uzun yıllar boyunca çok büyük mücadele verdiğini hatırlatan Tatar, Türkiye’nin, bu mücadelede her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını belirterek “Federal anlayışta bir çözüm modelinin Kıbrıs’ta bir netice vermediğinin, dolayısıyla birtakım farklı oyunlar oynanmakta olduğunun bilinci içerisinde; anavatan Türkiye ile birlikte geliştirdiğimiz yeni siyaset var. O da Kıbrıs’ta ancak yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşitliğe dayalı devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğidir” diye konuştu.

Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’de ulusal çıkarlarının ve milli menfaatlerinin korunması için Türkiye ile iş birliğinin daha da pekişmesi gerektiğini anlattıklarını aktaran Tatar, yeni nesle, Kıbrıs davasının önemini anlatmanın yapılabilecek en hayırlı işlerden olduğunu vurguladı.

Askerin çekilmesi çağrıları bir tertip

Tatar, Kıbrıs Türk halkının vefalı olduğunu belirterek “Bizim vazgeçilmez çizgilerimizden bir tanesi elbette, Türkiye’nin garantörlük hakkıdır, Kıbrıs’ta onun devamı şarttır. Bir tanesi de belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs’ta kalması gerektiğini her vesileyle söylüyorum. Oynanan oyun Kıbrıs’tan tamamıyla askerlerin çekilmesi, askersizleştirilmesi ama bakıyoruz ki Güney’de silahlanmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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