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Mehmetçik için hatim ve dua

Vuslat Derneği'nin medreselerinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler Mehmetçik için dua etti, hatim indirdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:18
Mehmetçik için hatim ve dua

Vuslat Derneği’nin, farklı şehirlerde destek verdiği medreselerde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olabilmesi için dua ederek hatim indirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla derneğin desteklediği bütün medreselerde manevi seferberlik ilan edildiği belirtildi.

Medreselerde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenlerinin, Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olabilmesi için dua ederek Kur’an-ı Kerim okuduğu ifade edilen açıklamada, Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş’in şu görüşlerine yer verildi:

Ülkemiz için büyük bir önem arz eden Barış Pınarı Harekatı’nda dua ordularıyla birlikte Mehmetçiğin yanındayız. Bu bağlamda her zaman olduğu gibi her şeyimizle, ‘ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin’ diye mücadele eden Mehmetçiğimiz, devletimiz ve aziz milletimizin yanındayız.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:18
  1. Vuslat Derneği
  2. hafızlık eğitimi
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Kur’an-ı Kerim
  5. Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş

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