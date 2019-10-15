Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 7 gününde iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy terörden arındırılırken, 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kaldı.

9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başlatılan harekatta şimdiye kadar Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı. Tel Abyad ve Rasulayn kırsallarında operasyonlar sürerken, ilçe merkezleriyle M-4 kara yolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, teröristlerden kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor, tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçiriliyor.

Harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 4 asker şehit oldu, 44 asker yaralandı. SMO'dan 27 asker şehit olurken, 123 unsur yaralandı.

Harekatta, bugüne kadar YPG/PKK teröristler tarafından gerçekleşen saldırılarda, Türkiye'de 18 sivil şehit olurken, 150 sivil ise yaralandı. Harekatın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat, sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların, altyapı tesislerinin zarar görmemesi için azami dikkat gösterilerek sürüyor.

Uzun süredir harekata karşı tüneller kazarak, sivilleri zorla silah altına alarak önlem alan ve son günlerde sivil görünüme bürünerek sivillere ait evlere gizlenen teröristlere karşı, harekatın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ı Ocak 2013'te, Akçakale'nin karşısına denk düşen Tel Abyad'ı ise Haziran 2015'te işgal etmişti.

Sınırdaki bu yerleşimlerden Türkiye'nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan örgüt, buralarda yaşayan Arap ve Türkmen halkı tehcir etmiş, özel mülklerine el koymuş ve safına katılmaya zorlamıştı.

Hristiyan nüfusu da aynı uygulamaya tabi tutan terör örgütü, vergi adı altında haraç toplamış, okul müfredatlarına müdahale etmiş, uymayan okulları ise kapatmıştı.

YPG/PKK, her iki ilçede de kendisine muhalif Kürtleri bastırmış, siyasi partilerine mühür vurmuştu.