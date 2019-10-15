0553 313 94 23

Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 611 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

15 Ekim 2019 Salı 19:13
Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 7 gününde iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy terörden arındırılırken, 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kaldı.

9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başlatılan harekatta şimdiye kadar Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı. Tel Abyad ve Rasulayn kırsallarında operasyonlar sürerken, ilçe merkezleriyle M-4 kara yolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, teröristlerden kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor, tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçiriliyor.

Harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 4 asker şehit oldu, 44 asker yaralandı. SMO'dan 27 asker şehit olurken, 123 unsur yaralandı.

Harekatta, bugüne kadar YPG/PKK teröristler tarafından gerçekleşen saldırılarda, Türkiye'de 18 sivil şehit olurken, 150 sivil ise yaralandı. Harekatın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat, sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların, altyapı tesislerinin zarar görmemesi için azami dikkat gösterilerek sürüyor.

Uzun süredir harekata karşı tüneller kazarak, sivilleri zorla silah altına alarak önlem alan ve son günlerde sivil görünüme bürünerek sivillere ait evlere gizlenen teröristlere karşı, harekatın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ı Ocak 2013'te, Akçakale'nin karşısına denk düşen Tel Abyad'ı ise Haziran 2015'te işgal etmişti.

Sınırdaki bu yerleşimlerden Türkiye'nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan örgüt, buralarda yaşayan Arap ve Türkmen halkı tehcir etmiş, özel mülklerine el koymuş ve safına katılmaya zorlamıştı.

Hristiyan nüfusu da aynı uygulamaya tabi tutan terör örgütü, vergi adı altında haraç toplamış, okul müfredatlarına müdahale etmiş, uymayan okulları ise kapatmıştı.

YPG/PKK, her iki ilçede de kendisine muhalif Kürtleri bastırmış, siyasi partilerine mühür vurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 19:13
  1. Şanlıurfa
  2. YPG
  3. PKK
  4. Birleşmiş Milletler
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Suriye
  7. Suriye Milli Ordusu
  8. Türkiye
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın
    1. Elazığ'da plastik fabrikasının..
    2. Merkel'den küstah 'Türkiye' çağrısı:..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. Barış Pınarı Harekatı rahatsızlık..
    5. Kocaeli'de evde patlama!
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. ABD'nin yaptırım tehdidine Türkiye'den..
    8. Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye..
    9. YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ..
    10. Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?
    11. Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    13. Lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır?
    14. UEFA skandal kararını resmen duyurdu
    15. İTÜ'lü profesör duyurdu: Beklenen..
    16. Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist..
    17. Barış Pınarı Harekatı'na katılan..
    18. Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir?
    19. İspanya'dan Türkiye açıklaması!..
    20. Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl..
    21. Keçi sütü yoğurdu nasıl yapılır? Keçi..
    22. Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa..
    23. Evde çalışan sigortası ne kadar?
    24. Terör örgütü YPG/PKK, yine sivillere..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası..
    26. 2020 asgari ücret zammı ne zaman..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye..
    28. Avrupa ülkesinden UEFA'ya küstah..
    29. Merkel'den küstah Türkiye açıklaması
    30. Ardahan’da deprem son dakika kaç..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur