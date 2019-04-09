0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi

Hakkari’de, "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında bir köy okulundaki öğrenciler Dağlıca Hudut Taburu’nda askerlerin de katılımıyla eğlendirildi.

09 Nisan 2019 Salı 11:42
Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir köy okulundaki öğrenciler, "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında Dağlıca Hudut Taburu'ndaki helikopter pistinde askerlerin de katılımıyla spor yapıp oyunlar oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenen ve Yüksekova Gençlik Merkezince yürütülen "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında öğrenciler çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuyor.

Projeden, belde ve köylerde sosyal faaliyetlere katılamayan 5 bin öğrencinin mobil araç aracılığıyla faydalanması amaçlanıyor.

Yüksekova Gençlik Merkezi görevlileri, ilçeye 55 kilometre mesafedeki Dağlıca köyünün Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokulu/Ortaokuluna gitti.

Görevliler, okulun bahçesi olmadığı için etkinliklerini bin 500 rakımlı Dağlıca Hudut Taburu'ndaki helikopter pistinde gerçekleştirdi.

Burada 25 öğrenci, askerlerin de katılımıyla satranç, mini golf, voleybol, boks, langırt, dart, okçuluk ve matrak gibi spor ve oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte, Gençlik Merkezi yetkilileri 25 öğrenciye spor ayakkabısı, satranç takımı ve çeşitli spor malzemeleri hediye etti. Askerler de öğrencilere ikramda bulundu.

"Çocukluğumuza yeniden döndük"

Gençlik Merkezi Proje Sorumlusu Yılmaz Taşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ayda 5 bin öğrenciye ulaşmayı amaçladıklarını, 6 okulda etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı. Taşel, şunları dile getirdi:

"Çok önemli bir yerde, sınırın sıfır noktasında Dağlıca'dayız. Çocuklarımızın yüreklerine dokunabileceğimiz en uç noktadayız. Onların hassasiyetlerinin farkındayız. Merkeze gidemedikleri için biz onların ayağına geldik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Onların minik yüreklerine dokunabildiysek ne mutlu bize."

Öğrenci Hacer Katırcı da daha önce böyle bir etkinliğe katılmadığını anlatarak, "Yıllar sonra ilk defa böyle bir sevinç yaşadık. Çocukluğumuza yeniden döndük. Burası şehir merkezine çok uzak. Şu an çok mutluyuz ve çok eğlendik." dedi.

Öğrencilerden Kader Buldan da Dağlıca köyünde fazla imkanları olmadığını ifade ederek, "İlk defa ok attım, çok heyecanlandım. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Çok mutluyum çünkü bu etkinlikleri başka yerde yapma şansımız yok. Gençlik ve Spor Bakanlığına bize böyle bir proje sağladığı için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:42
  1. Mobil Gençlik Merkezi
  2. Dağlıca
  3. Hakkari
  4. İlkokul
  5. ortaokul
  6. öğrenciler
  7. Yüksekova
  8. Dağlıca Hudut Taburu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otizmli çocuklar için pedal çevirdiler
    1. Otizmli çocuklar için pedal çevirdiler
    2. Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler..
    3. Şişecam Düzcam, Solarex İstanbul..
    4. Tır’ın altına giren motosikletin..
    5. Maskeleri düştü! Büyük İsrail..
    6. Türkiye’de tarımın geleceği Manisa..
    7. Başkan İlker Bekler’e hayırlı olsun..
    8. Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki..
    9. Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    10. 5 aydır haber alınamayan Down..
    11. FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla..
    12. (Özel) Van’da kadın muhtar sayısı 4’e..
    13. Ruhani'den 20 adet nükleer IR6..
    14. Başkan Yalçın’dan personelle tanışma..
    15. Hopa’da fuhuş operasyonu: 70 kadın..
    16. Başkan uyardı gaza basıldı
    17. Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser
    18. Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü..
    19. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü..
    20. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    21. Akfa Holding'in FETÖ davası
    22. İzmir’in en ilginç devir teslimi:..
    23. Yufka pişirirken sıçrayan alevlere..
    24. Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy’dan..
    25. Baydilli’ye tebrik ziyaretleri sürüyor
    26. Bağışıklığın formülü D vitamini
    27. "Sakin kent" Uzundere'ye 10 milyon..
    28. Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi
    29. Bursa’da ‘varis’ zirvesi
    30. Altınok ilk meclis toplantısında..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer