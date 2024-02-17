Mehmetçik 6 PKK’lıyı böyle patlattı
MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Mehmetçik'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.