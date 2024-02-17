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Gündem Mehmetçik 6 PKK’lıyı böyle patlattı
Gündem

Mehmetçik 6 PKK’lıyı böyle patlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 12:08:00 -

MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Hayro

Reis i tabiki istemezler! İstemeyenlerin hepsi dolaylı dolaysı PKK lı ! İhayı Sihayı yaptı . Uyduyu attı Ülkeyi hava da bağımsız yaptı …Askeriyeden Fetonun piçlerini attı…Dağda doğmuş eşkiyaların önünde teçrübesiz aslerlerin yerine Komandolarımızı saldı ..Şimdi 50 yıllık av mevsimi başladı ..Aklı olan dağdan kaçar …varlıklarını PKK ile sürdüren kıravatlı eşkiyalara ağlamak düşer…
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