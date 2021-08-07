Mehmetçiğin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor!

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Türkiye orman yangınları ile hız kesmeden mücadele vermeye devam ediyor. Yangınlarla mücadele eden kahramanlarımıza ise şanlı ordumuzun şerefli askerleri de destek veriyor. Afet bölgesinde vatandaşların yaralarını saran, canına ve malına bir helal gelmesinde diye canını dişine katan kahraman Mehmetçiklerimiz Isparta Valiliği’nin de yardım çağrısına cevap verdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Isparta Valiliğinin talebi üzerine Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan dağcılık konusunda eğitimli ve teçhizatlı personel görevlendirilmiştir.” İfadeleri kullanıldı.