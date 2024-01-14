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Gündem Sözün bittiği yer! Komutandan askere yürek dağlayan hareket
Gündem

Sözün bittiği yer! Komutandan askere yürek dağlayan hareket

Yeniakit Publisher
2024-01-14 11:19:00 - 2024-01-14 11:27:42

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Törende nöbet tutan asker gözyaşlarına hakim olmadı. Törende bulunan komutan Mehmetçiğin yanına gelerek gözyaşlarını sildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan Taşova ilçesi Çakırsu köyüne getirildi. 5 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan şehit Aslan için köy meydanında tören düzenlendi.

MEHMETÇİĞİN GÖZYAŞLARI

Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenaze töreninde nöbet tutan Mehmetçiğin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bunun üzerine törende bulunan komutan, nöbetçi askerin yanına gelerek, bir mendille Mehmetçiğin gözyaşlarını sildi. Komutanın bu davranışı yürekleri bir kez daha dağlattı.

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Yorumlar

Vatandas

Senin gözyaşların a o teröristler ve uzantıları kurban olsun Mehmedjm kinlerin de boğulsun lar inşallah
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